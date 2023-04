Pokémon alla conquista de La Rinascente ad aprile, con un ampio spazio ufficiale dedicato

Tre settimane di pop-up store targato Pokémon in Rinascente, per un aprile all'insegna dei mostriciattoli tascabili, dai videogiochi alle carte da collezione.

The Pokémon Company International ha “conquistato” lo store Rinascente a Firenze, con tre settimane entusiasmanti di attività straordinarie, dal 28 marzo al 17 aprile, in seguito all’enorme successo della collaborazione presso la sede storica di Rinascente a Milano lo scorso autunno. Questa nuova apparizione del marchio Pokémon nei grandi magazzini italiani del lusso include vetrine e un ampio spazio pop-up ufficiale, al primo piano dei celebri grandi magazzini nel cuore di Firenze, a pochi passi dal duomo.

Certamente un’occasione unica per i fan di tutte le età, che prevede l’esposizione di prodotti Pokémon di tre cardini del marchio, ovvero il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), i videogiochi per la console Nintendo Switch e i prodotti in licensing, che occuperanno le cinque vetrine centrali dello store Rinascente di Piazza della Repubblica. Speciali installazioni dedicate a Pokémon includono una stanza infinita a tema Poké Ball e uno schermo per la proiezione dei momenti più amati della serie animata Pokémon, come il primo incontro tra Ash e Pikachu. Decorazioni vivaci accolgono i fan di Pokémon nello spazio pop-up di 60 metri quadrati, dove i clienti possono dare un’occhiata e acquistare una vasta gamma di prodotti Pokémon, tra cui la nuova espansione del GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto.

Inoltre, sono in programma divertenti opportunità di gioco effettivo, in uno spazio interattivo all’interno del negozio sia con presentazioni del GCC Pokémon per fan e collezionisti, sia con postazioni Nintendo dove i visitatori possono giocare ai nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, pubblicati lo scorso novembre per la console Nintendo Switch.

Questo spazio pop-up unico ed esclusivo, con un’esposizione di illustrazioni e vetrine vivaci ed accattivanti targate Pokémon, esibirà una ampissima selezione di prodotti Pokémon che i clienti potranno ammirare e acquistare. Tra i giocattoli Pokémon più recenti si trovano i nuovi Squishmallow di Pikachu e Gengar firmati Jazwares e distribuiti da ReiToys. I fan possono anche trovare fantastici zaini 3D con il beniamino Pikachu e gli indimenticabili Pokémon iniziali della regione di Kanto, Bulbasaur, Charmander e Squirtle. La collezione più ambita è senza dubbio quella del marchio di abbigliamento streetwear Dolly Noire fondato a Milano, che include T-shirt, felpe e accessori a tema Pokémon della regione di Kanto. Sono anche disponibili le ultime novità dei videogiochi e del GCC Pokémon: i giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per la console Nintendo Switch, che esplorano la regione di Paldea, hanno segnato un nuovo passo in avanti nella serie principale di videogiochi Pokémon e si sono contraddistinti per il miglior lancio di titolo esclusivo per una piattaforma Nintendo. Ad oggi, le vendite sono vicine ai 21 milioni. Mentre è in arrivo nell’espansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokémon, disponibile dallo scorso 31 marzo, la meccanica di gioco in versione aggiornata dei Pokémon-ex. Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con Rinascente, la prestigiosa catena di grandi magazzini in Italia, in seguito alla fantastica risposta alla nostra prima esperienza a Milano. Con l’incremento della popolarità di Pokémon in Italia, siamo entusiasti di offrire un’altra esperienza emozionante e coinvolgente per attirare e coinvolgere i nostri fan italiani.

ha dichiarato Mathieu Galante, Licensing Director (EMEA) di The Pokémon Company International.

Pokémon si sta facendo un nome per le sue collaborazioni innovative e coinvolgenti con celebri grandi magazzini in Europa, come Harrods e Selfridges a Londra, Galeries Lafayette a Parigi e KaDeWe a Berlino.

