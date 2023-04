Il MoGo 2 è un proiettore con Android TV da meno di 400$

Il produttore XGIMI ha presentato la nuova serie di proiettori portatili MoGo 2, dotati di Android TV e disponibili a partire da 399 dollari. Dopo aver anticipato le nuove funzionalità al CES 2023 di Las Vegas, i proiettori MoGo 2 e MoGo 2 Pro sono finalmente disponibili per l’acquisto negli Stati Uniti. Entrambi i modelli offrono altoparlanti integrati e risoluzioni rispettivamente di 720p e 1080p. Ogni unità include anche una luminosità di 400 lumen con una durata di 25.000 ore, e una copertura del 90% del gamut di colore DCI P3. I proiettori includono la tecnologia di correzione keystone automatica Smart ISA 2.0.

Ogni proiettore MoGo 2 ha due altoparlanti da 8 watt, ed è dotato di una porta USB-C per l’alimentazione. Le opzioni di output e input includono una porta HDMI 2.0 di dimensioni standard, una porta USB-A, un ingresso AUX e la porta USB-C sopra menzionata per l’alimentazione. Inoltre, il Bluetooth 5.0 è supportato per accessori come cuffie e controller di gioco. Ogni unità include 2 GB di RAM e 16 GB di storage integrato, espandibile tramite una chiavetta USB tramite la porta USB-A.

I proiettori MoGo 2 vengono forniti con Android 11.0 pre-installato. L’assenza della certificazione Netflix è uno svantaggio rispetto ad altri produttori. Tuttavia, tramite sideload, si può accedere all’applicazione. I proiettori MoGo 2 e MoGo 2 Pro saranno disponibili all’acquisto sullo store online ufficiale XGIMI, rispettivamente al prezzo di 399 e 599 dollari.