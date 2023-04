Guardiani della Galassia Vol. 3: gli originalissimi poster del film

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà nelle sale cinematografiche il 5 maggio, e, nel frattempo, la promozione del lungometraggio sta aumentando, tanto che da poco sono stati diffusi degli originalissimi nuovi poster dedicati ai personaggi protagonisti.

Ecco le immagini.

Così come le produzioni di James Gunn sono caratterizzate da storie e da scene originali, anche nel caso dei poster troviamo delle immagini intriganti, come la scena dell’evoluzione di Rocket Racoon, o lo stesso Rocket alla lavagna che spiega l’equazione per arrivare a Guardiani della Galassia vol.3. Due dei poster sono in 4DX ed in 3D.

In questa produzione dei Marvel Studios l’amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando nella nuova base di Knowhere. Ma non passerà molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Mentre Peter Quill è ancora provato dalla perdita di Gamora, e deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket. Si tratta di una spedizione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani.