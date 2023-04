Spider-Man: Across the Spider-Verse, il teaser trailer ci dà appuntamento al 4 per il nuovo full trailer

Un inedito teaser di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con sequenze mai viste, è appena arrivato in rete, dandoci appuntamento per martedì 4 aprile (a un orario imprecisato) per il nuovo full trailer, che nelle intenzioni dovrebbe rivoluzionare lo “Spider-Verse”. Intanto, sono stati condivisi anche alcuni ritratti a tema Spider-Man che presentano alcune celebrità del cinema, dello spettacolo e dello sport, come Pedro Pascal e Beyonce (oltre agli interpreti dei due protagonisti), se fossero anche loro delle “varianti” del personaggio, o per utilizzare il termine scelto da Sony Pictures, “Spidersona”.

The #SpiderVerse will never be the same. The new trailer for Spider-Man: Across the #SpiderVerse arrives April 4. 🕷 pic.twitter.com/HL8dTAJMaO — Sony Pictures (@SonyPictures) April 2, 2023

Nel cast vocale del film abbiamo nuovamente Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales e Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, con Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot. Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per il primo giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

Here's to our Spider-Hero, Shameik Moore! If you were in the Spider Society, what would your #SpiderVerse #Spidersona look like? pic.twitter.com/HmfZAvBjB8 — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 2, 2023

Happy Birthday to THE Spider-Daddy, #PedroPascal. Our Spider Society wouldn’t be complete without you. #Spidersona pic.twitter.com/uhLEmSD8Oa — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 2, 2023

Sinossi:

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere Miles viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

