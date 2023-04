Prime Video: le novità di aprile 2023

Prime Video svela le novità principali che arriveranno nel suo palinsesto a partire dal mese di aprile 2023: tra queste la prima stagione dell’atteso Citadel, la quinta e ultima di The Marvelous Mrs. Maisel e Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu, con Lillo Petrolo.. Scopriamo assieme tutte le nuove proposte.

Citadel

Dal 28 aprile in esclusiva su Prime Video i primi due episodi, a seguire uno ogni settimana

Otto anni fa, Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi nuove vite e identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

The Marvelous Mrs. Maisel

Dal 14 aprile in esclusiva su Prime Video i primi tre episodi, seguiti da nuovi ogni settimana, in versione originale, sottotitolata e doppiata.

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere anche stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere.

Nella quinta (nonché ultima) stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

The Marvelous Mrs. Maisel, dai celebri creatori Amy Sherman-Palladino e dall’executive producer Daniel Palladino, è scritta e diretta da Sherman-Palladino e Palladino e vede nel cast l’attrice premiata agli Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore degli Emmy Tony Shalhoub, Alex Borstein, vincitrice di tre Emmy Award, l’attrice nominata agli Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, il vincitore di un SAG Award Reid Scott, Alfie Fuller e Jason Ralph.

Greek Salad

Dal 14 aprile in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata

Ambientata 20 anni dopo il classico L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy di L’appartamento spagnolo, mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Greek Salad segue i fratelli Mia, una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori, e Tom, un venticinquenne insicuro ma equilibrato, mentre le loro vite tornano a schiantarsi l’una contro l’altra quando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno. Tom vola così ad Atene per riallacciare il rapporto turbolento con la sorella, ma non è pronto per l’avventura che sta per intraprendere. I due finiscono per condividere un appartamento con un gruppo di persone provenienti da tutta Europa, ma la loro esperienza è molto diversa dalla vita spensierata dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000. Greek Salad metterà in luce la gioventù europea, le esperienze e i problemi che i giovani si trovano ad affrontare al giorno d’oggi. Diretta da Cédric Klapisch, Lola Doillon e Antoine Garceau (Chiami il mio agente!). Con Aliocha Schneider, Megan Northam, Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop e Kelly Reilly.

Alex Borstein: Corsets & Clown Suits

Dal 18 aprile in esclusiva su Prime Video

Uno speciale comico unico che condurrà il pubblico nella mente di Alex Borstein, attraverso un connubio di umorismo e musica, Corsets & Clown Suits è in parti uguali provocatorio e stravagante. Lo spettacolo, scritto dalla stessa Borstein, mette in scena la sua accattivante forma di narrazione con l’aiuto della sua musa e del suo maestro, i musicisti di Barcellona Eric Mills e Salva Rey. Il comedy special è stato girato al Wolford Theatre, il club burlesque immaginario della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel. Lo speciale si è avvalso anche del pluripremiato team di Mrs. Maisel: il production designer Bill Groom, il direttore della fotografia M. David Mullen, il supervisore musicale Robin Urdang, il consulente musicale Stewart Lerman, l’arredatrice Ellen Christiansen, il montatore del suono Ron Bochar, il mixer del suono Mathew Price e i montatori Tim Streeto e Zana Bochar.

Alex Borstein, premiata tre volte agli Emmy e interprete nella serie di successo The Marvelous Mrs. Maisel, è un talento versatile, dà voce al personaggio di Lois Griffin de I Griffin della FOX e ha scritto per la serie di lunga durata Shameless di Showtime. Ha anche recitato accanto a Laurie Metcalf e Niecy Nash in Getting On della HBO, dove ha dato vita al personaggio vulnerabile di Dawn Forchette.

Inseparabili

Dal 21 aprile in esclusiva su Prime Video, in versione originale, sottotitolata e doppiata

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario – anche spingersi oltre i confini dell’etica medica – nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Rachel Weisz è anche executive producer della limited-series creata e scritta dalla scrittrice e sceneggiatrice candidata agli Emmy Alice Birch (Normal People, Succession, Il prodigio), che ne è anche executive producer. Nel cast della serie anche Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) nel ruolo di Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers – Svaniti nel nulla) nel ruolo di Susan.

Il regista Sean Durkin (La fuga di Martha, The Nest – Il Nido, The Iron Claw) ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l’ultimo episodio della serie. Il team di regia include anche Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) e Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: L’ultimo uomo).

Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu

Dal 6 aprile in anteprima esclusiva su Prime Video

Roma. Davide è un tredicenne timido… e un po’ nerd con una grande passione per i minerali. Vive con sua madre Asia nel cuore del quartiere Esquilino, dove passa le giornate, insieme al suo amico Yang, a sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all’arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l’arte del Kung fu, ritroverà poi la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

Prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, il film è diretto da YouNuts! e vede nel cast Lillo Petrolo, Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani con Giorgio Colangeli.

Sulle ali della speranza

Dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

Una straordinaria storia vera di fede e sopravvivenza che segue lo straziante viaggio del passeggero Doug White (Dennis Quaid) per far atterrare in sicurezza un aereo e salvare tutta la sua famiglia da un pericolo insormontabile, dopo che il loro pilota muore inaspettatamente a metà volo. Diretto da Sean McNamara e scritto da Brian Egeston, nel cast troviamo Dennis Quaid, Heather Graham e Jesse Metcalfe.

Sulle ali dell’onore (Devotion)

Dal 13 aprile in anteprima esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

Devotion, un’epopea di guerra aerea basata sull’omonimo bestseller, racconta la straziante storia vera di due piloti di caccia d’élite della Marina statunitense, durante la guerra di Corea. I loro eroici sacrifici li avrebbero resi i più celebri gregari della Marina. Diretto da J. D. Dillard, il film è basato sul libro di Adam Makos. Il cast è composto da Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Joe Jonas.

Caccia all’agente Freegard

Dal 20 aprile in anteprima esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

Il seducente Robert Freegard (James Norton) si finge un agente segreto dell’MI5 sotto copertura, circuendo innumerevoli vittime. La sua carriera di truffatore, però, è in bilico quando Alice (Gemma Arterton), una donna inizialmente innamorata di lui, incomincia a nutrire dei sospetti sulla sua vera identità. Parte, così, una caccia all’uomo ad alto rischio… Il film è diretto da Declan Lawn e Adam Patterson.

Judy Blume Forever

Dal 21 aprile in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata

Generazioni di lettori si sono ritrovati in un libro di Judy Blume: solo il suo nome fa scattare un’ondata di ricordi per chiunque abbia impugnato uno dei suoi numerosi tascabili. Per decenni, l’onestà radicale della Blume ha confortato e affascinato i lettori – e l’ha portata al centro di polemiche per la sua franchezza sulla pubertà e sul sesso. Ora l’amata autrice americana condivide candidamente la sua storia di adolescenza. Le registe Davina Pardo e Leah Wolchok, vincitrici di un Emmy, ripercorrono il viaggio della Blume da bambina timorosa e fantasiosa a pioniera della narrazione che ha elevato la vita fisica ed emotiva di bambini e adolescenti, fino a scrittrice bandita che continua a lottare contro la censura ancora oggi. Animazioni divertenti e commoventi celebrano la magia e la goffaggine dell’essere giovani, mentre conversazioni intime con autori e artisti acclamati rivelano il profondo impatto di Blume sui lettori. I fan di lunga data condividono le lettere a cuore aperto che hanno scritto a Blume nel corso di decenni. Con umorismo, sensibilità e una sana dose di sdolcinatezza adolescenziale, Judy Blume Forever racconta la storia della donna i cui libri innovativi hanno cambiato il modo in cui milioni di lettori comprendono se stessi, la propria sessualità e il significato di crescere.



Queste, invece, le altre novità e i titoli in scadenza, da recuperare prima che escano dal catalogo:

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Vicini di casa | 1 aprile

L’uomo sulla strada | 4 aprile

All My Life | 5 aprile

Moonage Daydream | 6 aprile

Il collezionista di carte | 14 aprile

Il ragazzo e la tigre | 17 aprile

One Way | 21 aprile

Baby Boss 2 | 23 aprile

State Of Consciousness | 24 aprile

La ragazza di Stillwater | 30 aprile

Altri film

Vicino all’orizzonte | 1 aprile

Essere John Malkovich | 1 aprile

Cape Fear – Il promontorio della paura | 1 aprile

Arrival | 1 aprile

Insidious: L’ultima chiave | 1 aprile

Life: Non oltrepassare il limite | 1 aprile

Il premio | 6 aprile

Gintama Movie 2: Kanketsu-Hen Yorozuya Yo Eien Nare | 14 aprile

Skyline | 14 aprile

Troy | 15 aprile

Trafficanti | 15 aprile

Moschettieri Del Re | 27 aprile

SERIE & SHOW

Scooby-Doo! Mystery Incorporated – la seconda stagione | 1 aprile

La scuola dei misteri – la terza stagione | 7 aprile

Summer & Todd: L’Allegra Fattoria – la prima stagione dall’episodio 40 al 52 | 1 aprile

The Powerpuff Girls – la prima stagione | 1 aprile

Gintama – la seconda stagione | 14 aprile

Lamù la ragazza dello spazio – la sesta stagione | 20 aprile

Gintama – la terza stagione | 21 aprile

FILM IN SCADENZA

Una notte da dottore | fino al 10 aprile

Belli ciao | fino al 16 aprile

Con tutto il cuore | fino al 17 aprile

Sicario: Ultimo incarico | fino al 21 aprile

Alice e Peter | fino al 21 aprile

SERIE E SHOW IN SCADENZA

The Looming Tower | fino al 18 aprile

I Medici – le tre stagioni | fino al 27 aprile

Leonardo | fino al 27 aprile

