Final Fantasy 14: grandi novità con la nuova patch e un video musicale

La trasmissione Letter from the Producer LIVE ha svelato tutte le novità da The Dark Throne, la nuova patch di Final Fantasy 14.

Square Enix ha condiviso, durante l’episodio 76 della trasmissione “Letter from the Producer LIVE” su YouTube, i primi dettagli sulla nuovs patch 6.4 di Final Fantasy 14 Online, intitolata “The Dark Throne”. Le novità sono molteplici e il gioco è più “attivo” che mai. Vi presentiamo, inoltre, due video dal concerto Eorzean Symphony 2022, con la versione sinfonica del brano “Close in the Distance”.

Il produttore e direttore Naoki Yoshida annuncia che l’implementazione della patch 6.4 è in programma per la fine di maggio 2023: tra le numerose aggiunte figurano il prosieguo della serie di missioni principali e la conclusione della serie di raid Pandæmonium. Con la patch 6.45, il limite di livello per il job limitato Blue Mage sarà portato finalmente a 80, con l’introduzione di nuovi incantesimi, equipaggiamento esclusivo per il Blue Mage e nuovi nemici da affrontare all’interno del Masked Carnivale.

Tra gli altri dettagli sulla patch 6.4:

Nuove missioni principali – Il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light.

Nuovo raid – Pandæmonium: Anabaseios – Il capitolo conclusivo della serie di raid Pandæmonium.

Nuovo dungeon – Nuove sfide attendono in The Aetherfont.

Nuove sfide – The Voidcast Dais – Una nuova e impegnativa battaglia ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme.

Nuova sfida Unreal – Containment Bay Z1T9 (Unreal)

Nuove missioni secondarie – Prosegue Tataru’s Grand Endeavor.

Aggiornamento del sistema Duty Support – Sarà aggiunto il supporto per diversi dungeon dello scenario principale di Stormblood™ (The Sirensong Sea, Bardam’s

Mettle, Doma Castle, Castrum Abania e Ala Mhigo), che saranno perciò completabili insieme a un party di alleati.

Aggiornamento di Ocean Fishing – Esplora le nuove rotte che portano a Kugane!

Aggiornamenti di Island Sanctuary – Diversi miglioramenti all’esperienza di gioco, tra cui la possibilità di posizionare arredamento all’esterno, nuovi gradi, colture, animali e altro.

Aggiornamenti al PvP

Crystalline Conflict – La PvP Series 4 inizia con la stagione 7 di Crystalline Conflict.

Frontline – Modifiche alle regole di The Fields of Glory (Shatter) e aggiunta di un nuovo elemento dell’interfaccia che mostra tempo e punteggio dell’incontro.

Aggiornamenti vari – Diversi aggiornamenti, tra cui una nuova Allagan Tomestone, visualizzazione delle icone dei Job nel registro della chat e sui nomi dei personaggi, miglioramenti all’utilizzabilità della bacheca del mercato, possibilità di utilizzare glamour per le Scholar Fairy e altro ancora.

Durante la trasmissione, Yoshida ha rivelato anche i primi dettagli della successiva patch 6.45, che includeranno:

Aggiornamento del Blue Mage – Limite di livello portato a 80, nuovo equipaggiamento esclusivo per il Blue Mage, nuovi nemici da sfidare e altro ancora.

Nuovo dungeon Variant e Criterion – Mount Rokkon – Tre livelli di difficoltà: Normal, Criterion e Criterion (Savage)

Missioni di potenziamento delle armi – Armi Manderville

Missioni di miglioramento degli attrezzi – Attrezzi Splendorous

I giocatori possono inoltre partecipare fino a lunedì 10 aprile all’evento di gioco Hatching-tide, che offre missioni e ricompense a tempo limitato, come un set di equipaggiamento a tema Tonberry, l’emote Frighten, l’arredamento Hippity-hoppity Hatching-tide Advertisement, e l’Orchestrion Roll Pa-Paya Demastered. Per ulteriori informazioni visitate https://sqex.to/x0ujT

I giocatori di alcune regioni idonee in possesso di Final Fantasy 14 Online Starter Edition (A Realm Reborn) possono ora aggiungere gratuitamente la nota espansione Stormblood al proprio account, fino a lunedì 8 maggio. Stormblood, che prosegue la popolare storia di Heavensward, porta i giocatori in località remote, aggiunge nuovi job giocabili, prosegue l’avvincente storia principale del gioco e introduce molti altri contenuti. Per ulteriori dettagli e informazioni sull’idoneità, visitate https://sqex.to/Stormblood-2023

Con oltre ventisette milioni di giocatori registrati, Final Fantasy 14 Online è più giocato che mai: la prova gratuita ampliata include ora tutti i contenuti di A Realm Reborn e dell’espansione Heavensward, con gli aggiornamenti fino alla patch 3.56, una razza giocabile aggiuntiva (Au Ra) e tre job aggiuntivi (Dark Knight, Astrologian e Machinist). I giocatori della prova gratuita possono godersi, senza alcun limite di tempo, centinaia di ore del titolo, ed esperienze narrative equivalenti a due titoli della serie Final Fantasy. Ulteriori informazioni sono disponibili su http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

Leggi anche: