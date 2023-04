Boat Days: l’evento che mette al centro la nautica

Grande successo per, evento dedicato allapresso il Marina di. L’affluenza del pubblico è stata importante e gli operatori del settore hanno mostrato grande entusiasmo per l’offerta di benche hanno presentato. La situazione conferma che Santa Marinella è la location ideale per questo boat show romano, situata baricentricamente rispetto alle località marittime più gettonate del centro Italia e con una grande tradizione marinaresca.

L’evento vede la presenza di unche hanno individuato l’evento come il “posto giusto” per concretizzare i loro programmi e i loro sogni. Gli operatori del settore hanno fatto notare che il livello di interesse e di attenzione del pubblico è stato molto alto, dimostrando un crescente interesse per la nautica e per le attività legate al mare. Il Presidente del Consorzio Mare Lazio, Luciano De Fermo, ha sottolineato che Santa Marinella è una location ideale per l’evento, grazie alla sua posizione strategica, alla grande tradizione marinaresca e alla presenza di un porto moderno e attrezzato.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto dall’evento che termina oggi 2 aprile. L’appuntamento è patrocinato da importanti enti, tra cui la Regione Lazio, il Coni, la Guardia Costiera, il Comune di Santa Marinella, il Parlamento europeo – Ufficio in Italia e la Confindustria Nautica, confermando l’importanza dell’evento per il territorio e per l’intero settore della nautica.