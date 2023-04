Longevità: in futuro potremo vivere più a lungo?

Sembra che la durata massima della vita umana possa avere un limite oltre il quale non possiamo andare, anche se, secondo recenti ricerche, siamo ancora lontani dal raggiungerlo. L’aspettativa di vita degli esseri umani è aumentata costantemente negli ultimi secoli grazie ai progressi della medicina e della tecnologia. Alla fine del XIX secolo, l’aspettativa di vita media nei Paesi industrializzati era di circa 47 anni; oggi è di oltre 80 anni. Si prevede che entro il 2060 l’aspettativa di vita sarà aumentata a circa 90 anni.

Recenti ricerche suggeriscono che esiste effettivamente un limite alla durata della nostra vita. Uno studio pubblicato su Nature nel 2020 ha dimostrato che, anche con i progressi della medicina e della tecnologia, la durata massima della vita umana non può superare i 125 anni. I ricercatori hanno studiato i tassi di mortalità delle persone di età pari o superiore a 110 anni e hanno scoperto che il tasso di mortalità non è diminuito nel tempo.

Uno dei risultati più interessanti dello studio è che la persona vivente più anziana mai registrata, Jeanne Calment, che ha vissuto fino a 122 anni, potrebbe essere l’uomo più longevo in assoluto. I ricercatori hanno concluso che, anche se in futuro la durata massima della vita umana rimarrà probabilmente intorno ai 125 anni, entro il 2060 potremo raggiungere un ulteriore record. Quindi, in futuro potremo allungare ulteriormente la nostra vita e per riuscirci occorre impegnarsi ad adottare uno stile di vita più sano. Tutti noi possiamo impegnarci per vivere una vita più lunga e più sana per raggiungere i nostri migliori risultati personali.