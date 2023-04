Hydrogen Expo: incrementare la produzione di idrogeno a impatto zero

Con l’obiettivo di favorire la nascita di una rete sinergica che incentivi la produzione di idrogeno a impatto zero, diffonda la tecnologia e ne sostenga la futura domanda, Hydrogen Expo si terrà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi di Piacenza Expo. L’evento, organizzato da Mediapoint&Exhibitions, ha registrato un boom di iscrizioni per la sua seconda edizione, quadruplicando il numero di espositori rispetto all’edizione inaugurale dello scorso giugno.

L’Hydrogen Expo è la più grande e importante mostra-convegno italiana dedicata al settore tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. Si propone di riunire i più autorevoli esperti del settore per discutere gli ultimi progressi dell’industria e presentare i prodotti e i servizi più recenti. L’evento è anche un’opportunità per le aziende di fare rete e creare connessioni preziose con potenziali clienti e partner.

L’evento prevede un’ampia gamma di attività, tra cui discorsi programmatici, tavole rotonde, workshop e dimostrazioni. Gli argomenti trattati comprenderanno le ultime tendenze nelle tecnologie di produzione dell’idrogeno, lo sviluppo di sistemi di trasporto basati sull’idrogeno e le potenziali applicazioni della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. L’Expo è anche la piattaforma ideale per le aziende per presentare i loro prodotti e servizi all’industria, un’opportunità per l’industria di riunirsi e discutere le sfide e le opportunità del settore, promuovendo al contempo l’adozione di tecnologie di produzione di idrogeno a impatto zero.