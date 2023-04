Codecasa58 Costruzione C127: motoryacht Codecasa

Il cantiere navale Codecasa ha annunciato la vendita del Codecasa58 Costruzione C127, un motoryacht di 58 metri di lunghezza costruito in acciaio con scafo dislocante veloce e prua verticale. Il design dello yacht è stato sviluppato in collaborazione con lo studio di progettazione M2 Atelier e sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 21 nodi grazie a due motori 3516E Caterpillar, con un’autonomia di 6.000 miglia nautiche a 12 nodi. Il motoryacht sarà in grado di accogliere fino a 12 ospiti ospitati in cinque cabine e una suite armatoriale, con ulteriori alloggi per un equipaggio di sei persone.

Il cantiere navale Codecasa ha descritto il motoryacht come “elegante e grintoso”, e si prevede che diventerà uno dei “yacht più veloci della sua categoria” una volta varato. Un ascensore che serve tutti i ponti, una piscina di 3,5 metri sul ponte sole e un beach club con un portellone a scafo, abbattibile, che con il ribaltamento si trasforma in una piattaforma da bagno sono alcune delle caratteristiche degli interni del Codecasa58.

Il motoryacht sarà in grado di offrire un’esperienza di lusso per i suoi ospiti durante il loro soggiorno a bordo. La consegna del Codecasa58 Costruzione C127 è prevista per l’estate del 2023, e il cantiere navale Codecasa ha espresso le sue congratulazioni all’armatore per l’acquisto del nuovo yacht, augurandogli numerosi anni di felice utilizzo.