Asteroid City: foto e poster del nuovo film di Wes Anderson

Un cast incredibile presenzia nel nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City: la pellicola, scritta insieme a Roman Coppola, arriverà prossimamente anche sui grandi schermi italiani. Nel frattempo, dopo il primo trailer, Universal Pictures ci propone le foto ufficiali e la locandina.

Nel ricchissimo cast troviamo Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, e ancora, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan e Jeff Goldblum.

Sinossi:

La storia si svolge in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955. L’itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali – organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento – viene spettacolarmente sconvolto da eventi che finiranno per cambiare il mondo.

