Asteroid City: il trailer del film di Wes Anderson

Dopo che è stato pubblicato online il poster di Asteroid City, da poco è stato anche proposto il trailer del lungometraggio diretto da Wes Anderson. L’arrivo nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti è previsto per il 16 giugno con una prima distribuzione, mentre il 23 ci sarà una diffusione più estesa.

Ecco il filmato.

Il cast di Asteroid City vedrà presenti nel film Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, e Jeff Goldblum, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell.

Mentre questa è la sinossi:

Una meditazione poetica sul significato della vita. Asteroid City racconta la storia di una fittizia cittadina americana che si trova in una zona desertica, e che nel 1955 ospita un raduno per l’osservazione delle stelle. Sarà questa l’occasione per riunire studenti e genitori di tutto il Paese per una competizione scolastica che miscelerà commedia, dramma, romanticismo e altro.