The Shrouds: le riprese del nuovo film di David Cronenberg inizieranno a maggio

David Cronenberg è pronto a girare il suo nuovo film con Vincent Cassel protagonista, dal titolo The Shrouds.

31—Mar—2023 / 11:14 AM

Sembra che sia tutto pronto per l’inizio della nuova produzione di David Cronenberg: il titolo del film è The Shrouds, e le riprese dovrebbero iniziare a maggio a Toronto. Secondo Deadline la data ufficiale per l’inizio dei lavoro è quella dell’8 maggio.

I protagonisti di The Shrouds saranno Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce. La storia al centro del film racconterà di Karsh, un personaggio interpretato dallo stesso Vincent Cassel, che è un uomo d’affari che decide di dedicarsi ad un particolare progetto: ovvero lo sviluppo di un dispositivo in grado di collegarsi con i morti sotterrati. Grazie ad esso i parenti dei defunti potranno vedere la decomposizione in tempo reale.

Ma tutto ciò viene turbato da un atto di vandalismo fatto nel cimitero in cui è stato depositato anche il corpo della mogli di Karsh. Mentre l’uomo cercherà di capire il motivo di tale gesto, tuto ciò lo spingerà ad iniziare un percorso verso qualcosa di nuovo, affrontando il suo passato e la morte della moglie.

Ricordiamo che l’ultimo film di David Cronenberg è uscito lo scorso anno, con il titolo di Crimes of the Future.