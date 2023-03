The Murder of Sonic the Hedgehog: il pesce d’aprile di SEGA è un vero gioco investigativo

SEGA regala, in occasione del primo aprile, un bizzarro videogioco investigativo con sezioni action: The Murder of Sonic the Hedgehog.

Siamo oramai al primo aprile e, da oltreoceano, cominciano ad arrivare i primi “pesci” e scherzi, che non mancano mai da parte delle software house più intraprendenti. Tra queste includiamo sicuramente SEGA, che per questa ricorrenza ha pensato, quest’anno, di regalare un singolare “giochino” dall’incredibile titolo The Murder of Sonic the Hedgehog.

A differenza di tanti annunci strambi in cui ci si può imbattere il primo di aprile, questo è effettivamente un vero videogioco, già disponibile (gratuitamente) su Steam, dall’impronta investigativa alla Ace Attorney ma con fasi action ispirate ai temi classici di Sonic. Il gioco, chiaramente, non è canonico (e non è realizzato dal Sonic Team) ma è comunque un omaggio ufficiale di SEGA, ricco tra l’altro di bellissime illustrazioni.

Questa la descrizione ufficiale:

Per il suo compleanno, Amy Rose ha organizzato una festa a sorpresa (con delitto) sul Mirage Express! Quando però Sonic the Hedgehog diventa la vittima del gioco, tutti gli altri sono determinati a svelare il mistero. Ma la situazione sembra aver assunto una strana piega: è davvero un semplice gioco innocente, o sta accadendo qualcosa di più sinistro? Vivi una fantastica avventura insieme al mirabolante cast della serie Sonic The Hedgehog!

Interroga alcuni dei tuoi personaggi preferiti, nel tentativo di far luce sull’omicidio (riccicidio?) di Sonic. Gioca nei panni di un nuovo personaggio alle prese col suo primo giorno di lavoro sul Mirage Express, e fai la conoscenza dell’adorabile capotreno, in procinto di ottenere la meritata pensione dopo anni di servizio! Tuffati nei suoni e nei colori del Mirage Express, e lasciati rapire da panorami e personaggi realizzati a mano.

