Il made in Italy al centro dell’evento sull’innovazione e sul digitale

La conferenza “Innovation Made in Italy”, promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), si è svolta ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presso il Salone degli Arazzi nel Palazzo Piacentini. La manifestazione, sostenuta dall’ufficio del Parlamento Europeo in Italia, dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è concentrata sull’importanza dell’innovazione e della trasformazione digitale per sostenere e sviluppare le imprese italiane e il Made in Italy.

Il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, ha dichiarato che l’evento è stato un grande successo, con la partecipazione di importanti e autorevoli aziende italiane che hanno evidenziato i loro investimenti e i loro cluster strategici per il futuro. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, ha sottolineato l’importanza di supportare l’economia e l’occupazione per le nuove generazioni, confermando l’impegno del governo in tal senso.

Durante la conferenza sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio sul Made in Italy, condotto dall’ANGI Ricerche in collaborazione con LAB21.01, che ha rivelato che l’85,9% degli italiani considera importante l’etichetta “fatto in Italia” quando acquista un prodotto. Questo dimostra che non solo gli stranieri, ma anche gli italiani, riconoscono la qualità e l’eccellenza dei prodotti italiani.