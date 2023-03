Forspoken: In Tanta We Trust disponibile dal 26 maggio, tutte le info in merito

Si torna nel mondo di Athia con lo speciale DLC del gioco Square Enix, Forspoken: In Tanta We Trust, in arrivo il 26 maggio su PC e PlayStation.

Forspoken probabilmente non è riuscito a essere la hit che Square Enix sperava, ma non tutto è perduto: chi si è appassionato al mondo di Athia e alle disavventure dei suoi abitanti potrà tornare a viverne le vicende con Forspoken: In Tanta We Trust, DLC che verrà reso disponibile a partire dal 26 maggio sia su PC (tramite STEAM, Epic Games Store e Microsoft Store) che su PlayStation 5. I giocatori che hanno acquistato l’edizione Digital Deluxe di Forspoken riceveranno l’accesso anticipato al DLC della storia il 23 maggio 2023. I giocatori che possiedono il gioco principale potranno acquistare Forspoken : In Tanta We Trust DLC separatamente.

Il DLC sarà ampiamente narrativo e fungerà da in un certo qual modo da prequel del gioco principale: si svolge venticinque anni prima degli eventi di Forspoken. Continuando la sua ricerca di un modo per sradicare la Rovina da Athia una volta per tutte, Frey si ritrova a seguire una voce misteriosa che la conduce in un luogo che la trasporta alla Purga di Rheddig, la leggendaria battaglia che ha devastato Athia e ha portato le Tantha alla follia. Accompagnata da Tantha Cinta e da una nuova serie di abilità magiche, Frey dovrà svelare un mistero e salvare Athia ancora una volta… tentando anche di salvare se stessa nel contempo.

Nel DLC Forspoken: In Tanta We Trust, i giocatori combatteranno al fianco di Tantha Cinta usando una nuova abilità magica di Frey, per sbloccare nuove strategie di combattimento e coordinare combo di attacchi devastanti contro le forze di Rheddig. Si potranno raggiungere nuove vette in ambienti unici, progettati verticalmente per le raffinate abilità di parkour potenziate dalla magia di Frey.

Vi ricordiamo che Forspoken è un GDR d’azione che racconta il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia. Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue nuove abilità magiche per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

