Final Fantasy XVI: ecco come il gioco sfrutterà la potenza di PS5

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Square Enix ha svelato ulteriori dettagli sull’atteso Final Fantasy XVI, parlando di come il gioco sfrutterà la potenza di PS5 e le caratteristiche del Dualsense per creare un’esperienza fortemente immersiva. Hiroshi Takai, il main director del gioco, parla di come il team si sia concentrato molto anche sull’aspetto grafico, cercando di dare vita ad un’esperienza visiva di spessore.

Naturalmente volevamo che la grafica fosse la migliore possibile, quindi ci siamo concentrati molto sui dettagli di personaggi e ambienti, nonché sulla qualità di luci e ombre, in modo da valorizzarli al massimo. Il solo rendering dei modelli su schermo richiede un notevole dispendio di risorse e poi bisogna ancora sovrapporvi gli effetti di luce e ombra. E tutto questo è possibile solo grazie alle dimensioni della memoria di PS5. Clive, il protagonista di FFXVI, può sferrare un’ampia gamma di attacchi e la memoria riesce anche a gestirne tutte le animazioni e gli effetti. Inoltre, la fluidità con cui il gioco passa da un gameplay ad alto utilizzo di risorse a filmati altrettanto esigenti e viceversa non sarebbe possibile senza un’unità SSD così veloce.

Final Fantasy XVI, però, sfrutterà anche tutte le caratteristiche del Dualsense, come i grilletti adattavi ed il feedback aptico. “In alcune fasi, il giocatore si troverà ad aprire porte molto pesanti o a sollevare saracinesche e in questi casi abbiamo utilizzato i grilletti adattivi per trasmettere la sensazione di sforzo e resistenza. Lo stesso vale per le cavalcate in groppa ai chocobo. Per quanto riguarda il feedback aptico, questo può produrre vibrazioni estremamente sottili che abbiamo sfruttato per accentuare il senso di presenza durante i filmati. Inoltre, nell’ideare FFXVI, abbiamo voluto prendere una nuova strada e vedere cosa sarebbe successo se ne avessimo fatto un vero e proprio action RPG. Abbiamo messo a punto un gameplay che consente al giocatore di percepire, attraverso il controller DualSense, la reazione prodotta da ogni suo input. “

Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 su PS5.

