Final Fantasy 16 entra in Fase Gold, videomessaggio per l’Italia

Fan della più famosa saga Square Enix, potete dormire sonni tranquilli: è stato appena annunciato che Final Fantasy 16 è appena entrato in quella che viene denominata “Fase Gold”e quindi uscirà sul mercato sicuramente il giorno previsto, il 22 giugno. A darne l’annuncio un simpatico tweet dall’account social ufficiale del videogioco. Vi presentiamo, inoltre, anche un video speciale con cui Naoki Yoshida (Producer), Hiroshi Takai (Director) e Ryota Suzuki (Combat Director) salutano esplicitamente il pubblico italiano, in cui rimarcano l’inclusione, per la prima volta nella serie, del doppiaggio nella nostra lingua in questo nuovo capitolo del franchise.

Final Fantasy XVI has gone gold. From the entire team, including Torgal, we hope you're looking forward to #FF16's launch on June 22nd 🐺 pic.twitter.com/Vrtd3cMNW5 — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) March 31, 2023

Col gioco giunto alla fase di sviluppo terminale in cui il prodotto è pronto per la stampa sul disco (cosa che una volta coincideva con la chiusura effettiva dei lavori, mentre ora indica che mancano solo gli eventuali – immancabili – aggiornamenti via patch del Day One) il team di sviluppo può tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi alle rifiniture pre e post lancio.

Final Fantasy 16 narra una nuova storia dark fantasy nell’universo di Final Fantasy, questa volta ambientata nell’inedito regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla però quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere.

Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di “Primo Scudo di Rosaria” e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. Presto Clive verrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.

Con personaggi straordinari e una storia ricca e affascinante, Final Fantasy 16 sarà disponibile in un’edizione standard e in ben altre tre edizioni aggiuntive. È già possibile pre-ordinare l’edizione standard e la Deluxe Edition del gioco, mentre il pre-ordine della Collector’s Edition è disponibile solo sullo Square Enix Store. Chi pre-ordinerà Final Fantasy 16 riceverà due contenuti scaricabili: l’arma Cuorefiero e il Portafortuna di Cait Sith (un accessorio che aumenta i guil guadagnati).

