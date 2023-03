Xbox Elite Series 2 Core rosso e blu annunciati da Microsoft: tutti i dettagli

30—Mar—2023 / 11:51 AM

Microsoft ha annunciato l’arrivo di due nuove versioni del suo controller Xbox Elite Series 2 Core: una rossa e una blu. L’unica differenza rispetto agli altri modelli Elite Series 2 Core risiede dunque nella colorazione. Come potete vedere dall’immagine che trovate in apertura, in questi due nuovi modelli ogni elemento del controller, esclusa l’impugnatura, è di colore rosso/blu a partire dagli stick fino ad arrivare ai pulsanti.

Ricordiamo, inoltre, che il modello Core è quello senza gli accessori aggiuntivi inclusi nel modello base dell’Elite 2 (venduti anche a parte). Dispone di levette tensione regolabile, impugnature gommate arrotondate e blocchi dei grilletti più corti. Non include le componenti aggiuntive del modello base e la batteria ricaricabile dura fino a 40 ore. Il controller è compatibile con mobile, PC e Xbox.

Inoltre, segnaliamo che è disponibile per l’acquisto anche il Complete Component Pack: costa 59 euro e include componenti intercambiabili come stick analogici, levette e croce direzionale (oltre a custodia, dock di ricarica e cavo USB-C).

Gli Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core nelle varianti di colore rosso e blu sono disponibili in pre-ordine su Xbox.com e presso i principali rivenditori. Il prezzo è pari a 139,99 euro e l’arrivo nel mercato italiano è previsto per l’11 aprile 2023.