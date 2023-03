Welcome To Derry: Bill Skarsgård dichiara di non essere coinvolto nella serie TV

L'attore Bill Skarsgård ha dichiarato di non essere stato coinvolto attualmente nella produzione di Welcome To Derry. Ecco le sue parole.

L’interprete di Pennywise nei due film su IT, Bill Skarsgård, ha dichiarato di non essere attualmente coinvolto nella serie TV prequel intitolata Welcome To Derry, ed anzi ha riservato alcuni consigli per un eventuale suo successore.

Ecco le sue parole:

Vediamo cosa decideranno di fare con il progetto. posso dire che io attualmente non sono coinvolto. E se qualcun altro dovesse prendere il mio posto gli direi di fare la parte a modo suo e di divertirsi. Sapete cosa intendo? Il fatto che si tratti di una figura così astratta rende l’interpretarlo qualcosa di piacevole.

Vedremo un’altra versione di Pennywise in Welcome to Derry? Considerando che si tratta di un prequel, la produzione potrebbe scegliere di cambiare interprete, non utilizzando il pur bravo Bill Skarsgård. Gli appassionati di Stephen King non vedono l’ora di scoprirlo.

Welcome to Derry uscirà sulla piattaforma HBO Max nel 2023. La serie sarà ambienta negli anni Sessanta, in un periodo che precede gli eventi di IT: Capitolo Uno, ed includerà anche le origini di Pennywise.