Netflix ti permetterà di usare l’iPhone come controller per il cloud gaming

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg e alle informazioni fornite dal redattore di MacRumors Steve Moser, Netflix sta lavorando ad una funzionalità che consentirebbe di utilizzare l’iPhone come controller per i giochi visualizzati sulla TV. Netflix ha recentemente dichiarato di voler rendere i suoi giochi “riproducibili su ogni dispositivo compatible con Netflix che possiedi”, e utilizzare l’iPhone come controller potrebbe essere un modo per raggiungere questo obiettivo.

Secondo Moser, il codice dell’app iOS di Netflix contiene una menzione ad una nuova funzione non ancora annunciata. Sostanzialmente, il codice menziona il comando: “Un gioco sulla tua TV ha bisogno di un controller per essere giocato. Vuoi usare questo telefono come controller di gioco?”.

Netflix ha lanciato il suo servizio di giochi per dispositivi mobili alla fine del 2021 e ha dichiarato all’inizio di questo mese di aver rilasciato 55 giochi fino ad oggi e di star lavorando al lancio di 40 nuovi giochi entro la fine di quest’anno. Ma questi giochi sono giocabili solo su dispositivi iOS e Android e non è possibile riprodurli anche su schermi più ampi, come quelli della TV o di un laptop. Siccome non è un mistero che Netflix guardi con interesse anche al cloud gaming, utilizzare il proprio telefono eviterebbe all’azienda l’onere di dover produrre un suo controller di gioco dedicato, come fatto da Google e Amazon.