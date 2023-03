MotoGP 23 annunciato ufficialmente con trailer e data d’uscita

Milestone ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Moto GP 23, nuovo capitolo della serie di guida basato sul Motomondiale 2023, con trailer e data d’uscita. Il titolo sarà disponibile a partire dall’8 giugno 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Vediamo il trailer d’annuncio:

Moto GP23 porta con sé numerose aggiunte rispetto al titolo precedente. Il team ha dichiarato di aver ascoltato attentamente i feedback della community per poter migliorare l’esperienza di guida. Tra le novità più importanti vi è sicuramente l’introduzione di una modalità carriera tutta nuova, pensata per dare ai giocatori la libertà di costruire il proprio percorso per diventare una leggenda delle due ruote.

Ad influire sui percorsi carriera ci saranno i Turning Points, che avranno un impatto in relazione alle prestazioni ottenute e alle decisioni prese da ciascun giocatore, restituendo dunque risultati diversi. Dopo il tuo debutto nel finale di stagione della Moto3, si potrà passare velocemente da una classe all’altra in base ai risultati ottenuti. Il giocatore dovrà affrontare sfide con i piloti ufficiali e superare prove dedicate per raggiungere precisi obiettivi, come la firma di particolari contratti e lo sviluppo della propria moto.

Tra le novità della modalità carriera, ci sarà anche la possibilità di interagire con piloti, team e manufacturer in un social network fittizio, che come nella realtà, permetterà di fare amicizie ma anche di incontrare nuovi avversari. Il giocatore dovrà dunque prestare molta attenzione a come si comporterà anche sui social, visto che l’IA agirà in modo diverso durante le gare anche in base al modo in cui i giocatori si comportano sul social network.

Ma non è tutto: Milestone, infatti, ha annunciato che tra le novità ci saranno anche l’introduzione del Meteo Dinamico e di un sistema di IA avanzata che consente di rendere il comportamento in pista dei piloti più coerente con il loro stile di gara reale, in quanto ogni pilota avrà una personalità unica che influenzerà direttamente le sue azioni durante le sfide.

In conclusione, in Moto GP 23 il giocatore potrà contare anche su un nuovo sistema di aiuti alla guida in grado di rendere l’esperienza di gioco più accessibile per i nuovi giocatori. In aggiunta, torna anche l’acclamata MotoGP Academy per aiutare i giocatori a imparare le basi o a perfezionare il proprio stile con sessioni di allenamento dedicate.

Infine, MotoGP 23 offrirà anche molte opzioni multiplayer, sia online che offline. Per la prima volta, il cross-play consentirà di gareggiare con altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma e dalla generazione della console. Torna anche lo split-screen locale per 2 giocatori e gli editor grafici di caschi, adesivi, numeri di gara e “butt patch”.