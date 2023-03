Il tuo mal di testa si presenta sempre alla stessa ora del giorno?

La cefalea a grappolo e l’emicrania hanno forti legami con il sistema circadiano, l’orologio interno che regola i processi del corpo, secondo una metanalisi pubblicata nel numero online del 29 marzo 2023 di Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology. La meta-analisi ha incluso tutti gli studi disponibili sulla cefalea a grappolo e sull’emicrania che includevano informazioni sulla tempistica delle cefalee durante il giorno e durante l’anno, nonché studi per verificare se i geni associati all’orologio circadiano sono più comuni nelle persone con queste cefalee. I ricercatori hanno anche esaminato gli studi sulla cefalea a grappolo e sull’emicrania e sugli ormoni legati al sistema circadiano, tra cui il cortisolo e la melatonina.

“I dati suggeriscono che entrambi i disturbi della cefalea sono altamente circadiani a più livelli, soprattutto la cefalea a grappolo”, ha dichiarato l’autore dello studio Mark Joseph Burish, dell’University of Texas Health Science Center di Houston in Texas e membro dell’American Academy of Neurology. “Questo rafforza l’importanza dell’ipotalamo, l’area del cervello che ospita l’orologio biologico primario, e il suo ruolo nella cefalea a grappolo e nell’emicrania. Inoltre, solleva la questione della genetica dei fattori scatenanti, come i cambiamenti del sonno, che sono noti come fattori scatenanti dell’emicrania”.

Per quanto riguarda la cefalea a grappolo, la meta-analisi ha rilevato un modello circadiano degli attacchi di cefalea nel 71% delle persone. Gli attacchi hanno raggiunto il picco tra la tarda notte e le prime ore del mattino. Durante l’anno, gli attacchi sono più frequenti in primavera e in autunno. A livello genetico, la cefalea a grappolo è stata associata a due geni circadiani principali e cinque dei nove geni che aumentano la probabilità di avere la cefalea a grappolo sono geni con un modello di espressione circadiano. Inoltre, le persone affette da cefalea a grappolo presentano inoltre livelli di cortisolo più elevati e livelli di melatonina più bassi rispetto alle persone non affette.

Per quanto riguarda l’emicrania, la meta-analisi ha evidenziato un modello circadiano degli attacchi nel 50% delle persone. Mentre il picco degli attacchi durante il giorno era ampio e andava dalla tarda mattinata alla prima serata, c’era un punto di minimo circadiano durante la notte, quando si verificavano pochi attacchi. L’emicrania è stata associata anche a due geni circadiani fondamentali e 110 dei 168 geni associati all’emicrania erano geni con un modello di espressione circadiano. Le persone affette da emicrania presentavano livelli più bassi di melatonina nelle urine rispetto alle persone senza emicrania. Inoltre, i livelli di melatonina erano più bassi durante un attacco di emicrania.

“Questi risultati aprono la possibilità di utilizzare trattamenti basati sul ritmo circadiano per i disturbi della cefalea”, ha detto Burish. “Ciò potrebbe includere sia trattamenti basati sul ritmo circadiano – come l’assunzione di farmaci in determinati momenti della giornata – sia trattamenti che causano cambiamenti circadiani, come possono fare alcuni farmaci”. Un limite dello studio è che i ricercatori non avevano informazioni sui fattori che potevano influenzare il ciclo circadiano, come i farmaci, altri disturbi come il disturbo bipolare o problemi di ritmo circadiano come il lavoro a turni notturni.