Google Lens presto saprà decifrare la scrittura improbabile del tuo medico o del tuo compagno di banco

Google ha prodotto un algoritmo in grado di decifrare i testi scritti a mano, anche quelli con le calligrafie più improbabili e ‘criminali’. Non è un caso che alcuni media l’abbiano sopranominata “l’IA in grado di capire cosa ha scritto il tuo dottore”, considerata la tendenza dei medici di scrivere le ricette dei farmaci con geroglifici di fantasia.

Google ha rivelato il nuovo prodotto in occasione di un evento rivolto al mercato indiano. E, infatti, questa IA sarà inizialmente disponibile soltanto in India: banalmente perché è stata addestrata per interpretare le scritte in indiano. In futuro verrà esteso il supporto anche ad altre lingue (immaginiamo che per il momento si parli solo dell’alfabeto latino, mentre per cirillico, arabo e via dicendo bisognerà aspettare ancora di più).

L’IA è integrata all’interno di Google Lens, un’applicazione versatile di Google in grado di riconoscere e interpretare le immagini: la stessa che può essere usata per scansionare i QR Code, oppure per tradurre la segnaletica da una lingua all’altra e moltissimi altri scopi.

Google Lens accede alla fotocamera del telefono, basta inquadrare l’oggetto che ci interessa. In questo caso, basterà inquadrare la nota scritta a mano e Google farà il possibile per riconoscere e trascrivere il contenuto del testo rendendolo facilmente comprensibile. Tornando all’esempio più interessante, quello delle ricette dei medici, Google sarà addirittura in grado di riconoscere e linkare i farmaci menzionati. Non è comunque l’unico caso d’uso: pensate alla possibilità di interpretare gli appunti di quel vostro compagno di banco brillante ma un po’ caotico.

L’IA di Google attualmente riconosce oltre 100 linguaggi utilizzati in India e farà il suo debutto in alcuni mercati della regione Asia sud-orientale.