Google Stadia, addio per davvero: chiude anche il server Discord

Sono trascorsi oltre due mesi dal momento in cui Google Stadia ha chiuso i battenti, e adesso anche uno degli ultimi avamposti della sua commuity, il server Discord ufficiale di Stadia, è a pochi giorni dalla chiusura. Annunciato all’inizio di quest’anno e confermato nuovamente oggi, il server Discord ufficiale di Stadia chiuderà il 31 marzo.

Ciao a tutti! Spero che stiate tutti bene. Come promemoria, venerdì 31 marzo alle 17:00 PDT, il server Discord di Stadia chiuderà i battenti. La vostra passione ha contribuito a rendere questa comunità grande e partecipata. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno dedicato un po’ del loro tempo a chiacchierare in questo posto con gli altri utenti, contribuendo a rendere questa community così accogliente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa fantastica comunità!

si legge nell’ultimo annuncio comparso sul server.

Il server Discord ufficiale di Stadia conta, in questo momento, circa 2200 membri. Il server è stato abbastanza attivo negli ultimi tre anni: i clienti di Google lo usavano sia per seguire gli ultimi aggiornamenti, che per trovare altri utenti con cui giocare assieme ai titoli multiplayer.

In precedenza, Google aveva bloccato l’account Twitter ufficiale di Stadia ed è anche già stato chiuso il canale YouTube della piattaforma. In questo momento, uno dei pochi punti rimasti per la ex comunità di Stadia è il subreddit ufficiale r/Stadia, che ancora oggi conta più di 100.000 membri e non dovrebbe chiudere nell’immediato.