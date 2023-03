Elon Musk è la persona con più follower su Twitter: battuto Barack Obama

Elon Musk ha detronizzato l’ex presidente Barack Obama come persona più seguita su Twitter. Al momento, il miliardario ha 133.068.709 follower rispetto ai 133.042.819 di Obama, secondo i conteggi dei follower riportati sui rispettivi profili Twitter.

L’acquisizione di Twitter da parte di Musk per 44 miliardi di dollari ha senza dubbio contribuito a far schizzare il suo numero di follower oltre quello di Obama. Il capo di Twitter ha raggiunto i 100 milioni di follower lo scorso giugno e quel numero è continuato a crescere nei mesi successivi. Recentemente Elon Musk è stato accusato di aver ordinato agli ingegneri di Twitter di “truccare” l’algoritmo del social network, in modo da aumentare artificialmente la visibilità dei suoi tweet.

Sul sorpasso, The Verge ha scritto:

Tra la pubblicazione di meme casuali e talvolta offensivi, Musk utilizza il suo account per comunicare i vari cambiamenti in arrivo su Twitter. Ha anche sottoposto ai suoi follower numerosi sondaggi su alcune decisioni importanti, come il permesso a Donald Trump di tornare sulla piattaforma e se Musk dovrebbe dimettersi come CEO di Twitter (in entrambi i casi hanno vinto i Sì, ma Musk non si è mai dimesso ndr).

Lo stile di Musk è nettamente in contrasto con quello di di Obama, che utilizza principalmente il suo account per scopi professionali, come promuovere una causa importante o sottolineare l’importanza di alcuni degli obiettivi raggiunti durante la sua presidenza. Lo stesso vale per Justin Bieber e Katy Perry, che occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione tra le persone più seguite.