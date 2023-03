Trolls Band Together: ecco il trailer del terzo film della saga

Il terzo capitolo della saga di Trolls intitolato Trolls Band Together è prossimo ad essere distribuito, e, nel frattempo ne è stato diffuso il trailer da Universal Pictures. A lavorare sul progetto è stata la Dreamworks.

Ecco il filmato.

In questo nuovo capitolo della storia i personaggi di Poppy e Branch (che in lingua originale sono doppiati da Anna Kendrick e Justin Timberlake) sono diventati ufficialmente una coppia. Ma Poppy scopre che Branch ha un passato segreto: faceva parte della band BroZone che era formata dai suoi fratelli Floyd (che avrà la voce di Troye Sivan), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs; Hamilton) e Clay (Kid Cudi; Don’t Look Up). Ma dopo che la band si è sciolta, Branch non ha più rivisto i suoi fratelli. Ad un certo punto le cose cambieranno quando Floyd verrà rapito dai villain Velvet (Amy Schumer; Trainwreck) e Veneer (Andrew Rannells; The Book of Mormon), con Poppy e Branch che andranno a cercare gli altri fratelli per salvarlo tutti insieme.

Trolls Band Together arriverà nelle sale cinematografiche a novembre.