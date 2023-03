PlayStation Plus, aprile 2023: annunciati i giochi gratis del mese per PS4 e PS5

Ecco la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 di aprile per gli abbonati al PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili a partire dal 4 aprile 2023.

Sony ha finalmente svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 per gli iscritti al PlayStation Plus di aprile 2023. La lista dei giochi di questo mese disponibile per gli abbonati al PS Plus include:

Sackboy Una Grande Avventura (PS5/PS4)

Meet Your Maker (PS5/PS4)

Tails of Iron (PS5/PS4)

Sackboy Una Grande Avventura è un platform colorato e divertente basato sull’IP di Little Big Planet. Ricchissimo di contenuti e capace di sfruttare al meglio le peculiarità del Dualsense, il gioco racconta la storia del meschino Vex (un essere quasi mitologico figlio del caos e della paura) che rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore.

Meet Your Maker, invece, è un gioco in prima persona dall’ambientazione post-apocalittica, in cui ogni livello è progettato dai giocatori. “Gioca in singolo o con un amico, progettando Avamposti labirintici pieni di trappole e guardie, poi affronta battaglie frenetiche per assaltare le creazioni degli altri giocatori.” recita la descrizione ufficiale.

Tails of Iron, infine, è un GDR disegnato a mano con combattimenti complessi e brutali. Nei panni di Redgi, l’erede al trono dei ratti, i giocatori dovranno ricostruire il proprio regno scacciando lo spietato clan delle rane e il suo feroce capo, Verruca Verde.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili al download fino al 2 maggio 2023.