Nintendo Switch OLED: video unboxing dell’edizione dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

L'edizione speciale di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si mostra finalmente in un video unboxing. Vediamo il filmato.

Il canale YouTube BeatEmUps ha pubblicato un video unboxing in cui mostra nel dettaglio la splendida edizione speciale di Nintendo Switch OLED tutta dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mostrandone nel dettaglio tutte le caratteristiche. Vediamo il filmato:

Dalla confezione fino ad arrivare ai Joy-Con, l’autore del video passa in rassegna tutti i contenuti di questa particolare edizione limitata di Switch OLED, mettendo in risalto i dettagli e l’elegante accostamento dei colori. Come potete vedere dal video, infatti, la Switch riprende i toni del logo del gioco con Joy-Con dorati, un retro finemente decorato e una base che mostra lo stemma di Hylia e la Triforza.

Alla fine del filmato, lo youtuber fa notare anche come il sistema operativo della console risulti aggiornato a giugno dell’anno scorso, segno che la produzione è iniziata con largo anticipo rispetto al lancio. Il Nintendo Switch OLED di Tears of the Kingdom sarà disponibile partire dal 28 aprile.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom invece sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Swicth. Il gioco è tornato a mostrarsi ieri con un lungo video di gameplay tutto focalizzato sulle nuove abilità di Link.