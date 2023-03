L’Aeronautica Militare italiana compie 100 anni

Il 28 marzo si è celebrato il centenario dell’istituzione dell’Aeronautica Militare Italiana, evento festeggiato alla Terrazza del Pincio, a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella, della premier Meloni e di molte autorità civili, religiose e militari. Memorabile la frase “in volo verso il futuro” dello slogan che accompagna gli eventi del Centenario.

La celebrazione del centenario dell’Aeronautica Militare è un momento di grande importanza per il Paese e per tutti coloro che hanno servito con dedizione e professionalità questa forza armata. È un momento per riflettere sui successi del passato e sulle sfide del futuro, ma anche per rendere omaggio agli uomini e alle donne che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Durante la cerimonia, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della costante ricerca dell’eccellenza, che hanno permesso all’Arma Azzurra di raggiungere importanti traguardi nel corso dei suoi primi 100 anni di storia. In particolare, è stato evidenziato il contributo dell’Aeronautica Militare alla sicurezza e alla difesa del Paese, attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e la formazione di personale altamente specializzato.

La cerimonia si è conclusa con il sorvolo di velivoli dell’Aeronautica Militare, culminato con il passaggio delle Frecce Tricolori, simbolo della maestria e della precisione dell’aviazione italiana.