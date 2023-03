The Abandons: Lena Headey sarà la protagonista della serie Netflix

Lena Headey farà il personaggio protagonista di The Abandons, la serie western Netflix del creatore di Sons of Anarchy.

Netflix ha trovato la protagonista del suo progetto intitolato The Abandons, che è stato sviluppato da Kurt Sutter, il creatore di Sons of Anarchy: stiamo parlando di Lena Heady, già conosciuta per la sua partecipazione a Game of Thrones.

Il personaggio che Lena Heady andrà a interpretare in The Abandons è quello Fiona, la matriarca di una famiglia adottiva. Il character è stato descritto come una matriarca devota, che non potendo avere figli decide di prendere con sé quattro orfani per creare la propria famiglia. Il suo amore e la devozione per il proprio nucleo famigliare batteranno qualsiasi cosa.

The Abandons è ambientato nel 1850 in Oregon, e segue il percorso di diversi gruppi di famiglie che decidono perseguire il Destino Manifesto, concetto simbolo dell’America di quei tempi. E nella serie si esploreranno le forze corruttrici che cercheranno di attaccare questo ideale. Si tratta di un percorso che metterà a dura prova la ricerca di giustizia attraverso la legge, facendo risaltare la violenza, e la lotta per mantenere il proprio territorio.

Ricordiamo che Lena Heady è stato l’interprete di Cersei Lannister nella serie sul Trono di Spade.