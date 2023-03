Scrubs: il creatore dichiara che un film reunion sarà “inevitabile”

28—Mar—2023 / 10:04 AM

Cresce l’attesa per i fan di Scrubs, che dopo le parole di Bill Lawrence, il creatore della popolare serie TV, immaginano già di poter vedere di nuovo tutti insieme i membri del cast del loro show preferito, per un film reunion che lo stesso Lawrence ha definito come “inevitabile”.

Ecco le sue parole:

Sia il cast che gli autori dello show attualmente stanno tutti lavorando e si trovano in una condizione più che buona, perciò un progetto reunion sarebbe soltanto un atto d’amore nei confronti di Scrubs.

Lawrence ha anche dichiarato che spesso i membri del cast e gli autori della serie si trovano a dire che, se avessero sei mesi di tempo completamente liberi, si ritroverebbero a lavorare di nuovo su Scrubs per passare il tempo.

Attualmente Bill Lawrence sta lavorando su Shrinking, il suo nuovo progetto, che sta portando avanti in coordinazione con Brett Goldstein di Ted Lasso e con Jason Segel. Ricordiamo che Scrubs è andato in onda dal 2001 al 2010 ed è attualmente disponibile in Italia su Disney+.