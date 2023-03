Jonathan Majors accusato di violenza e molestie

28—Mar—2023 / 12:21 AM

Da poco sono stati rivelati i dettagli e le cause che hanno portato all’arresto di Jonathan Majors, il popolare attore che è arrivato di recente al cinema con Ant-Man and the Wasp: Quantumania e con Creed 3. Majors sarebbe stato accusato di violenza e molestie.

Secondo quanto riferito dalla donna che lo avrebbe denunciato, Jonathan Majors “l’avrebbe colpita in faccia con uno schiaffo, provocandole una ferita dietro l’orecchio. Successivamente l’avrebbe afferrata dal collo, provocandole lividi e contusioni”.

I capi d’accusa per cui Jonathan Majors è stato incriminato dopo il suo arresto di sabato a Manhattan sono: tentata aggressione e molestie aggravate. L’avvocato dell’attore ha dichiarato:

Il mio cliente è totalmente innocente, e ciò di cui è responsabile è solo un alterco con una donna che conosceva. Stiamo presentando tutte le prove al procuratore distrettuale, e siamo sicuri che successivamente tutte le accuse decadranno immediatamente.

E poi ancora:

Lui non ha fatto nulla di sbagliato. Ripuliremo il suo nome e faremo chiarezza su tutto.

Ricordiamo che il Kang interpretato da Jonathan Majors in Ant-Man dovrebbe essere il villain della nuova fase del Marvel Cinematic Universe.