Spider-Man protagonista di Avengers: The Kang Dynasty?

Una fonte di rumor piuttosto affidabile svela che tra i programmi di Marvel Studios c'è il ritorno di Spider-Man da protagonista anche in Avengers: The Kang Dynasty.

Kevin Feige ha da poco confermato che Tom Holland tornerà a vestire i panni di Peter Parker / Spider-Man in un quarto film della saga, ma a quanto pare i progetti in merito al personaggio vanno più in là, incluso almeno un altro film degli Avengers, nello specifico The Kang Dinasty.

Tom Holland the lead in Kang Dynasty LET'S GOOO — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 19, 2023

Del film, atteso per maggio 2025, non si sa ancora nulla, ma stando a quanto affermato dall’affidabile insider My Time To Shine Hello Holland avrebbe firmato / esteso un accordo che lo vedrebbe come protagonista (o co-protagonista) in Avengers: The Kang Dynasty, probabilmente a capo della nuova formazione del supergruppo, che potrebbe includere, naturalmente, personaggi come il nuovo Captain America (ovvero l’ex Falcon) e Captain Marvel. Oppure, e avrebbe senso, essere l’effettivo leader di un gruppo di Young Avengers, formato da tutti i giovani Vendicatori che abbiamo visto negli ultimi tempi in film e serie, comprese Miss Marvel, Kate Bishop e Cassie Lang. Chi meglio di lui, una volta il più giovane e inesperto tra gli Avengers, potrebbe ispirare la nuova generazione di eroi?

Naturalmente si tratta di un rumor e, anche se fosse fondato, da qui al 2025 tutto potrebbe cambiare: ad ogni modo, questo indicherebbe un ideale percorso narrativo col personaggio, oramai adulto e slegato dalle tematiche teen: il quarto film stand-alone dovrebbe comunque uscire prima di Secret Wars, previsto per il 2026.

Spider-Man 4 will come out before Secret Wars — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 19, 2023

Ecco cosa ha dichiarato Kevin Feige sul quarto film:

Tutto quello che posso dire è che abbiamo la storia, ci sono delle grandi idee ed i nostri sceneggiatori si stanno mettendo a lavorare.

Su Spider-Man 4 si è espresso anche Tom Rothman, CEO di Sony Pictures, che ha detto sulle possibilità di realizzare il lungometraggio:

Potete scommetterci. Per quando potete aspettarvelo, non saprei dirvi. Non si serve il vino prima che sia il suo tempo.

Ricordiamo che sullo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe sono stati prodotti tre lungometraggi, l’ultimo dei quali è Spider-Man: No Way Home, uscito nel 2021, e che ha riscosso un grande successo di pubblico.

