Crime Boss: Rockay City disponibile da oggi, trailer di lancio

505 Games e lo sviluppatore Ingame Studios annunciano con il trailer di lancio la disponibilità di Crime Boss: Rockay City, il nuovo sparatutto live-service ambientato nel mondo del crimine organizzato degli anni ’90, arricchito dalla presenza di grandi stelle di Hollywood e dello spettacolo come Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter e Vanilla Ice.

Il giocatore impersonerà Travis Baker (interpretato da Michael Madsen) assistendolo nell’ascesa verso la vetta della piramide della criminalità organizzata di Rockay City, evitando la cattura da parte dello sceriffo Norris (intrepretato, per l’appunto, da Chuck Norris!). Ogni missione rappresenta una sfida differente e il percorso verso la gloria non sarà mai lo stesso. La città di Rockay è in costante evoluzione, e con essa anche le sfide che Baker e la sua banda dovranno affrontare. Si potrà affrontare ogni missione seguendo il proprio stile di gioco personale, completando gli obiettivi e conquistando la città di Rockay quartiere dopo quartiere. In alternativa, si potrà espandere il proprio team attraverso due modalità cooperative in cui i rischi sono davvero alti (visto la presenza di permadeath), ma le ricompense sono ancora maggiori.

È fantastico poter finalmente mostrare al mondo il nostro nuovo gioco: è stato un grande piacere creare Crime Boss: Rockay City e riempirlo di missioni esagerate, personaggi e richiami agli anni ’90. Siamo sicuri che i gamer si divertiranno a giocarlo tanto quanto noi nel realizzarlo, e questo è solo l’inizio!

ha dichiarato Jarek Kolář, Development Director di INGAME Studios.

Crime Boss: Rockay City è disponibile ora su Epic Games Store, al prezzo di 39,99€, con uno sconto di lancio del 15% che verrà applicato fino al 4 aprile. Ulteriori informazioni sulle future versioni per console saranno condivise in un secondo momento. Per seguire gli ultimi sviluppi di Crime Boss, si può visitare il sito ufficiale.

