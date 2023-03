ChatGPT: pro e contro nel mondo accademico

Lanciata nel novembre 2022, ChatGPT è l’ultima piattaforma di chatbot e intelligenza artificiale (AI) e tra le tante cose che si dicono a riguardo una è che abbia il potenziale per rivoluzionare la ricerca e l’istruzione. Tuttavia, mentre diventa sempre più avanzata, la tecnologia ha suscitato anche preoccupazioni nel settore dell’istruzione per quanto riguarda l’onestà accademica e il plagio. Per affrontare alcuni di questi problemi, il nuovo studio utilizza direttamente ChatGPT per dimostrare quanto siano diventate sofisticate le Large Language Machines (LLM), ma anche le misure che possono essere adottate per garantire che la sua evoluzione continui ad essere positiva. Pubblicata sulla rivista Innovations in Education and Teaching International, la ricerca è stata concepita da accademici della Plymouth Marjon University e dell’Università di Plymouth. Per la maggior parte del documento, i ricercatori hanno utilizzato una serie di suggerimenti e domande per incoraggiare la ChatGPT a produrre contenuti in stile accademico. Queste domande includevano:

Scrivere un articolo accademico originale, con riferimenti, che descriva le implicazioni del GPT-3 per la valutazione nell’istruzione superiore;

Come possono gli accademici evitare che gli studenti plagino utilizzando il GPT-3?

Esistono tecnologie in grado di verificare se il lavoro è stato scritto da una chatbot?

Produrre diversi titoli spiritosi e intelligenti per un documento di ricerca accademico sulle sfide che le università devono affrontare con la ChatGPT e il plagio.

Una volta generato il testo, hanno copiato e incollato il risultato nel manoscritto, ordinandolo secondo la struttura suggerita da ChatGPT e inserendo riferimenti autentici in tutto il testo. Questo processo è stato rivelato ai lettori solo nella sezione Discussione dell’articolo, scritta direttamente dai ricercatori senza l’ausilio del software. In tale sezione, gli autori dello studio sottolineano che il testo prodotto da ChatGPT, pur essendo molto più sofisticato rispetto alle precedenti innovazioni in questo settore, può essere rilevato anche dagli stessi strumenti di intelligenza artificiale stessi. I ricercatori affermano che le loro scoperte dovrebbero servire da campanello d’allarme per il personale universitario, affinché rifletta molto attentamente sulla progettazione delle proprie valutazioni e sui modi per garantire che la disonestà accademica sia spiegata chiaramente agli studenti e ridotta al minimo. La professoressa Debby Cotton, direttrice delle pratiche accademiche e docente di istruzione superiore presso l’Università di Plymouth Marjon, è l’autrice principale dello studio. Ha dichiarato: “Quest’ultimo sviluppo dell’intelligenza artificiale comporta ovviamente enormi sfide per le università, non da ultimo per quanto riguarda la verifica delle conoscenze degli studenti e l’insegnamento delle abilità di scrittura, ma in un’ottica positiva rappresenta un’opportunità per ripensare a ciò che vogliamo che gli studenti imparino e perché. Mi piace pensare che l’intelligenza artificiale ci consenta di automatizzare alcuni dei compiti più amministrativi degli accademici, permettendo di dedicare più tempo al lavoro con gli studenti”.

Il dottor Peter Cotton, professore associato di ecologia presso l’Università di Plymouth, ha aggiunto: “Vietare la ChatGPT, come è stato fatto nelle scuole di New York, può essere solo una soluzione a breve termine mentre pensiamo a come affrontare i problemi. L’intelligenza artificiale è già ampiamente accessibile agli studenti al di fuori delle loro istituzioni e aziende come Microsoft e Google la stanno rapidamente incorporando nei motori di ricerca e nelle suite di Office. La sfida per le università sarà quella di adattarsi a un paradigma in cui l’uso dell’IA è la norma prevista”. Il dottor Reuben Shipway, docente di biologia marina all’Università di Plymouth, ha dichiarato: “Con qualsiasi nuova tecnologia rivoluzionaria – e questa è una tecnologia rivoluzionaria – ci saranno vincitori e vinti. I perdenti saranno quelli che non riusciranno ad adattarsi a un paesaggio in rapida evoluzione. I vincitori adotteranno un approccio pragmatico e sfrutteranno questa tecnologia a loro vantaggio”.