Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il film con meno incassi della saga

Ant-Man and the Wasp: Quantumania testimonia un trend negativo d'incassi per alcuni film Marvel.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dopo un buon esordio al box-office, ha deluso le aspettative riguardo agli incassi. Complici anche delle critiche negative, il film, dopo una buona partenza, ha iniziato a cadere verso il basso, arrivando attualmente a 464 milioni d’incassi totali, 54 in meno rispetto al primo Ant-Man.

Il primo film su Ant-Man ha incassato complessivamente 518,8 milioni, mentre il sequel Ant-Man and the Wasp è arrivato a 623,1 milioni. Secondo la situazione attuale, sembra difficile che Ant-Man and the Wasp: Quantumania possa avvicinarsi a entrambi.

Il fatto che il lungometraggio non sia ancora arrivato a 500 milioni d’incassi crea un paragone con Eternals, che è arrivato appena a 402 milioni complessivi. Si tratta di un trend che ha fatto notare alcuni cali al box-office del Marvel Cinematic Universe, che, fino ad ora, è stato quasi sempre inarrestabile.

