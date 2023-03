Quentin Tarantino: a ottobre uscirà una graphic novel sulla sua carriera

Ecco Quentin by Tarantino, la graphic novel che racconta la carriera di Quentin Tarantino in uscita negli Stati Uniti ad ottobre.

Dopo aver rivelato il suo decimo film, ed essere arrivato in Italia con il saggio Cinema Speculation, Quentin Tarantino è pronto ad essere protagonista di un nuovo prodotto, considerando che ad ottobre uscirà una graphic novel sulla sua carriera. Il titolo del lavoro è Quentin by Tarantino, e la data fissata per la pubblicazione negli Stati Uniti è quella del 17 ottobre.

Ecco la cover del fumetto.

Il lavoro sarà realizzato da Améziane Amazing, e le pagine seguiranno il percorso della carriera del popolare filmmaker, autore di capolavori come Pulp Fiction e Kill Bill. Duncan Baizley di Titan Comics ha dichiarato:

Quentin Tarantino è l’ultimo regista-celebrità, un autore divenuto esso stesso icona pop. I suoi film sono una lettera d’amore nei confronti del genere, e dentro di essi c’è anche la sua passione per i fumetti. Perciò è sembrata perfetta l’idea di Amazing Améziane di raccontare il percorso e la carriera di Quentin Tarantino attraverso una graphic novel dai dialoghi e dallo stile indimenticabile. Quentin ne andrebbe fiero.

