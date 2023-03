ll Carbohydrate Food Quality: il nuovo protocollo per valutare i carboidrati

Una nuova ricerca pubblicata su Nutrients evidenzia un approccio culturalmente più inclusivo e olistico alle raccomandazioni dietetiche negli Stati Uniti. Nonostante la diversità della popolazione del Paese, le raccomandazioni dietetiche spesso trascurano il contributo positivo degli alimenti tradizionali ai modelli alimentari. Ciò è particolarmente vero per gli alimenti a base di carboidrati, dove gli approcci prevalenti si sono storicamente concentrati solo su tre componenti – carboidrati, zuccheri e fibre alimentari – ignorando altre importanti considerazioni nutrizionali e culturali. Tuttavia, il Carbohydrate Food Quality Score (CFQS) fornisce un approccio più inclusivo e allineato alle Dietary Guidelines for Americans.

Il CFQS valuta il contributo sia dei componenti dietetici poco consumati, come il potassio, le fibre alimentari e i cereali integrali, sia dei nutrienti troppo consumati, come il sodio, che si trovano principalmente negli alimenti contenenti carboidrati, in particolare i cereali. “Questa sfumatura è significativa perché gli alimenti contenenti carboidrati contengono molti nutrienti importanti oltre ai soli carboidrati. Inoltre, questo strumento è l’unico indice di qualità dei carboidrati che si allinea alle Linee guida dietetiche per gli americani”, spiega la coautrice dello studio, Judy Rodriguez, professore emerito presso il Dipartimento di Nutrizione e Dietetica dell’Università della Florida del Nord. Il CFQS riconosce l’eterogeneità e la diversità nutrizionale e culturale degli alimenti contenenti carboidrati. Il sistema comprende due sistemi di punteggio distinti: uno per gli alimenti senza cereali (CFQS-4) e uno per gli alimenti a base di cereali (CFQS-5). Il CFQS-4 è valutato su una scala a 4 punti basata sulle quantità di carboidrati, zucchero, sodio e potassio. Il CFQS-5 è valutato su una scala di 5 punti utilizzando gli stessi 4 componenti del CFQS-4, più i cereali integrali. Il CFQS non solo aiuta a chiarire e quantificare la qualità degli alimenti a base di carboidrati, ma promuove anche l’equità della salute per tutti gli americani, in quanto può essere applicato a una varietà di budget, stili di vita e culture. Il CFQS intende fornire uno spettro di scelte alimentari a base di carboidrati piuttosto che assegnare classificatori binari alle scelte alimentari (ad esempio, buono/cattivo, mangiare/evitare) e classificazioni alimentari semplicistiche come “mangiare un arcobaleno” (ad esempio, verde scuro, rosso e arancione, ecc.). Sebbene tali sistemi possano essere utili, creano confusione quando si tratta di alimenti con colori neutri come cavolfiore bianco, daikon, jicama, patate, funghi marroni e fagioli neri.

Inoltre, mentre le metriche CFQS enfatizzano i nutrienti che destano preoccupazione per la salute pubblica, il sistema di punteggio omette altri fattori chiave associati alla salute, come la biodisponibilità dei nutrienti, il contenuto di altri nutrienti e il contributo dei fitonutrienti bioattivi (ad esempio, antiossidanti, prebiotici e probiotici). I ricercatori hanno come prossimo obiettivo quello di sviluppare ulteriormente i modelli esistenti per riflettere queste importanti componenti.