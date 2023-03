Polioli sostenibili: Perstorp porta una svolta nell’industria chimica

Perstorp, il gruppo svedese leader nella produzione di specialità chimiche, ha fatto un passo importante nella transizione verso una produzione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, introducendo sul mercato i primi polioli prodotti interamente con materie prime rinnovabili e circolari.

I nuovi prodotti, Neeture N100 (neopentil glicole) ed Evyron T100 (trimetilolpropano), fanno parte del portafoglio Pro-Environment e presentano un contenuto biobased o biocircolare fino al 100%. Per produrre questi polioli, Perstorp utilizza biogas, metanolo e propilene di origine biologica o biocircolare, tutti certificati ISCC Plus.

La grande novità di questi polioli è la loro impronta di carbonio negativa dalla culla al cancello. Grazie all’impiego di materie prime rinnovabili, infatti, i polioli prodotti da Perstorp assorbono più CO2 di quanta ne producano durante il ciclo di vita. Questo è il risultato di un’analisi accurata del ciclo di vita dei prodotti, che tiene conto dell’assorbimento biogenico di CO2 delle materie prime rinnovabili utilizzate nel processo di produzione.

La sostenibilità dei prodotti di Perstorp non si ferma qui. Tutti i prodotti della serie Pro-Environment utilizzano materie prime sostenibili attribuite attraverso bilancio di massa tracciabile e certificato ISCC Plus. Grazie a questa attenzione al ciclo di vita dei prodotti, Perstorp è in grado di offrire prodotti con bassa impronta di carbonio per ognuno dei suoi polioli di base (TMP, Neo e Penta), senza scadimento della qualità o delle prestazioni.

La serie Pro-Environment di Perstorp ha visto un’ampia crescita negli ultimi anni, grazie alla sempre maggiore attenzione che l’industria chimica rivolge alla sostenibilità ambientale. Oltre ai polioli, la famiglia Pro-Environment comprende plastificanti, acidi, alcoli e aldeidi, tutti prodotti con materie prime rinnovabili e circolari e con un’impronta di carbonio negativa.