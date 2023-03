Petrolchimico: il nuovo complesso di Paradip di IndianOil

Il gruppo petrolchimico IndianOil ha annunciato l’approvazione del progetto per il nuovo complesso di Paradip, situato nell’India orientale. Questo investimento di quasi 7,5 miliardi di dollari rappresenta il progetto più ambizioso nella storia del gruppo indiano e contribuirà notevolmente alla crescita economica del Paese.

Il nuovo polo petrolchimico di Paradip avrà un cracker e impianti a valle per la produzione di polipropilene, polietilene ad alta densità (HDPE) e a bassa densità lineare (LLDPE), PVC, fenolo e alcool isopropilico. Questi impianti saranno fondamentali per sostenere l’industria nazionale, favorendo la crescita di settori come la produzione di materie plastiche, farmaceutica, agrochimica, cura personale e vernici. Inoltre, il nuovo complesso contribuirà alla creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Odisha.

L’entrata in attività del nuovo polo petrolchimico di Paradip rappresenta una grande opportunità per l’industria indiana. L’India è uno dei maggiori produttori di petrolio e gas al mondo, ma è ancora dipendente dalle importazioni di prodotti petrolchimici. Con l’entrata in funzione di questo nuovo complesso, il Paese sarà in grado di essere autonomo dalle importazioni e diventare un esportatore netto di prodotti petrolchimici.

Il nuovo complesso di Paradip è stato approvato dal board del gruppo IndianOil in quanto si ritiene che possa generare significativi ritorni sull’investimento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle capacità produttive degli impianti, ma si prevede che la produzione avrà un impatto significativo sull’industria petrolchimica indiana.