Honkai: Star Rail, 26 aprile su PC e mobile, in arrivo anche su PS5

Se Genshin Impact vi stuzzica ma preferireste un’ambientazione sci-fi spaziale, il nuovo titolo HoYoverse è quello che fa per voi e manca poco al suo debutto: Honkai: Star Rail difatti verrà lanciato su PC (tramite EPIC Games Store) e dispositivi iOS e Android il prossimo 26 aprile, con una versione PlayStation 5 in preparazione e di cui vi mostriamo un nuovo trailer, insieme alle ultime info rilasciate dagli sviluppatori.

In questo JRPG SCI-FI free to play vestirete i panni di qualcuno che si imbarca in un viaggio a bordo dell’Astral Express, con dei passeggeri “particolari”. In quanto “The Trailblazer”, scoprirete i reami dell’universo e i segreti sepolti nelle leggende. L’esplorazione è al centro di ogni avventura, e in Honkai: Star Rail è presente un mondo all’interno del gioco che attende di essere scoperto, con elementi del mito combinati in una storia fantascientifica spaziale. In questo universo sono presenti gli “Aeon”, incarnazioni dei principi universali, che possono viaggiare liberamente tra mondi infiniti, guidati dalla loro “Primum Mobile”: in pratica sono divinità dai poteri formidabili che vagano per i mondi rispettando il loro credo, e ciò permette a vari tipi di civiltà di prosperare in ogni angolo dell’universo. Tuttavia, c’è un Aeon chiamato Destruction che considera l’universo una grande menzogna, e la civilizzazione un cancro da debellare, spargendo semi di rovina chiamati Stellaron nella galassia, portando ad enormi cambiamenti all’ecosistema. Il protagonista avrà impiantato uno Stellaron all’inizio della storia, e per scoprirne l’essenza partirà coraggiosamente per la galassia, componendo una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze soddisfacenti.

In Honkai: Star Rail è presente un vasto universo pieno di culture, panorami e paesaggi distinti. Un universo pieno e ricco di ricompense e segreti, che attendono di essere esplorati. Vivrete le origini della storia nella stazione spaziale Herta, per poi mettervi in viaggio per esplorare Jarilo-Ⅵ e la Xianzhou Luofu, due delle destinazioni più importanti del vostro viaggio interstellare. La spedizione spaziale, ovviamente, non incontrerà sempre abitanti ospitali, pronti ad accogliere il vostro arrivo a braccia aperte: dovranno essere sconfitti diversi tipi di antagonisti e di ostacoli o la vostra sopravvivenza sarà sul filo del rasoio!

Con tutta probabilità, il sistema di gioco sarà una variante fantascientifica di quello già visto in Genshin Impact, con la differenza che il party sarà composto anche da quattro personaggi e i combattimenti saranno a turni.

In questo mese che ci separa dall’uscita non mancheranno aggiornamenti in merito: nel frattempo potete registrare il vostro interesse inserendo il titolo nella lista dei desideri su EPIC e PS Store o preregistrandovi per le versioni mobile e alla newsletter ufficiale: ci saranno ricchi bonus da preregistrazione al lancio!

