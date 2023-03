Un asteroide gigante percorrerà lo spazio tra la Terra e la Luna

25—Mar—2023 / 11:20 AM

Gli astronomi dell’Osservatorio di La Palma nelle Isole Canarie hanno recentemente scoperto un asteroide chiamato 2023 DZ2 che si sta avvicinando alla Terra. Oggi, 25 marzo, l’asteroide passerà in serata così vicino da poter essere osservato con un telescopio standard. Secondo la NASA, la roccia spaziale dovrebbe attraversare la zona tra l’orbita della Terra e quella lunare ad una velocità superiore a 28.000 km/h. Questo tipo di evento è piuttosto raro, tanto che 2023 DZ2 ha ricevuto un punteggio di rarità di tre, poiché si verifica in media solo una volta ogni decennio. Secondo gli scienziati, l’asteroide è grande quanto il Colosseo, con la differenza di avere una dimensione quadrata.

L’asteroide passerà esattamente a metà della distanza tra la Terra e l’orbita della Luna, a circa 174.650 chilometri dalla superficie terrestre. La sua larghezza sarà compresa tra 43 e 95 metri, pari approssimativamente alla dimensione di un campo da calcio. Gli astronomi dell’Osservatorio di La Palma hanno determinato l’orbita, le dimensioni e la traiettoria prevista dell’asteroide e prevedono che il momento in cui si avvicinerà di più alla Terra sarà sabato 25 marzo, intorno alle 20:51.

La NASA, data la preoccupazione di molti, ha confermato che l’asteroide non rappresenta una minaccia per la Terra e il suo passaggio offrirà un grande spettacolo agli appassionati di astronomia, consentendo agli scienziati di approfondire la conoscenza di questa roccia spaziale e degli asteroidi in generale.