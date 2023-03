WhatsApp introdurrà i videomessaggi… come quelli di Telegram

Davvero nulla di nuovo: ormai da diversi anni, WhatsApp e Telegram si rubacchiano idee e funzioni a vicenda, con il primo che è sicuramente più “colpevole” del secondo. Così, ecco che con un po’ di ritardo anche WhatsApp introdurrà i video messaggi. Cioè l’evoluzione dei messaggi vocali, con l’aggiunta della propria faccia.

Ci troviamo davanti ad una funzione che gli utenti di Telegram conoscono già benissimo. Nulla di più e nulla di meno. Descrivendo la nuova funzione in arrivo su WhatsApp, il sito specializzato WABetaInfo spiega addirittura che i videomessaggi saranno ‘racchiusi’ all’interno di un template circolare. Proprio come quelli dell’app rivale. C’è da dire che quelli di WhatsApp appariranno molto più grandi, occupando una buona porzione dello schermo.

La nuova funzione si è fatta vedere per la prima volta nella beta 23.6.0.73 dell’app per iOS, che è liberamente disponibile a tutti gli utenti: basta farne richiesta su TestFlight, cioè la piattaforma di Apple dedicata alle versioni ‘non stabili’ e di test delle applicazioni. Già che ci siamo, vi ricordiamo che da poco è anche possibile accedere alla beta di Edge per smartphone, sia su Android che su iOS.

Tornando ai videomessaggi, sempre WABetaInfo ci informa che possono avere una durata massimo di 60 secondi.

Ovviamente WhatsApp garantisce che anche i videomessaggi, alla pari dei messaggi di testo, saranno protetti da crittografia end-to-end. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo quando raggiungerà la versione stabile dell’app.