Starlink, ora il kit base si può noleggiare anche in Italia: costi e modalità

Starlink ora propone un'offerta di noleggio dell'hardware al posto dell'acquisto in un'unica soluzione. Ecco come funziona...

Starlink, la società di internet satellitare di Elon Musk, ha iniziato a inviare avvisi riguardanti un’offerta di noleggio dell’hardware al posto dell’acquisto in un’unica soluzione. Il kit base per l’utilizzo di Starlink è ora proposto a 300€ (rispetto ai 450€ precedenti), ma non è l’unica novità.

Chi preferisce diluire l’importo e collegarlo all’abbonamento, ora può pagare 15€ al mese per il noleggio. Restano esclusi dall’offerta tutte le soluzioni per l’utilizzo business e in mobilità, quindi solo gli utenti privati a uso residenziale potranno usufruirne.

Vi ricordiamo che il costo dell’abbonamento mensile oggi è pari a 50€ al mese: a novembre dell’anno scorso è stato ribassato dai precedenti 99€. Insomma, abbonarsi all’internet satellitare dell’azienda di Elon Musk è diventato un pochino più economico, anche in Italia.

Resta valida la possibilità di aderire ad un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Starlink può già contare su una costellazione di oltre 2000 satelliti attivi, ma il numero è destinato solo che a crescere nell’arco dei prossimi anni. Un bel problema per la comunità di studiosi e ricercatori di astronomia, che già oggi lamentano che sia diventato sempre più difficile raccogliere immagini dei corpi celesti senza andare incontro ad un fastidioso problema causato dai satelliti Starlink.