Milo Manara inaugurerà Comicon Bergamo con una mostra speciale

La mostra “Milo Manara: Vite d’artista. Da Caravaggio a Fellini” inaugurerà nel migliore dei modi la prima edizione di Comicon Bergamo, che si terrà dal 23 al 25 giugno alla Fiera di Bergamo (in partnership con Promoberg/Fiera di Bergamo) nonché in città (a Bergamo e a Brescia), per tre giorni di festival della cultura, inseriti anche nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023. Dopo il successo di due decenni di Comicon Napoli, difatti, è ora la volta di una nuova iterazione aggiuntiva dell’evento, anche al Nord, con grandi ospiti e autori in mostra, come appunto Milo Manara.

La mostra – un’esposizione di oltre 60 opere che mette al centro protagonisti della storia della pittura, della musica, del cinema come Caravaggio, Paolo Veronese, Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart e Federico Fellini, secondo la spettacolare interpretazione del maestro Manara – sarà visitabile dal 22 giugno al 10 settembre presso l’Ex Chiesa della Maddalena di Bergamo.

E questo è solo l’inizio: tra le prime novità, a Comicon Bergamo arrivano due artisti di fama internazionale: la fumettista e scrittrice Mirka Andolfo, che ha realizzato anche i poster ufficiali di quest’anno di Comicon Napoli (Mostra d’oltremare 28 aprile – 1 maggio) e Bergamo, e Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri disegnatori al mondo, che sarà il Magister delle due manifestazioni.

Un’altra mostra sarà invece parte del ricco programma di esposizioni all’interno degli spazi fieristici: “Giuseppe Camuncoli: da Spider-Man a Star Wars”, sarà dedicata all’attività di uno dei più noti disegnatori italiani di comics americani.

Inoltre, con il festival arrivano le grandi novità editoriali: GIGACIAO, casa editrice e studio creativo di grafica e animazione fondati da Sio, Dado, Fraffrog e Keison, porterà a Comicon Bergamo il primo numero della nuova rivista dal titolo ancora segreto, uno dei progetti più attesi del 2023 nei mondi del Fumetto e dell’Animazione in Italia. Infine, Cristina D’Avena, introdotta e accompagnata dalla Bim Bum Bam Cartoon Band, si esibirà in un concerto dal vivo.

