LEGO 2K Drive presenterà microtransazioni. La conferma è arrivata dal direttore creativo Brian Silva che ha riferito che nel gioco sarà presenta uno store in cui i giocatori potranno acquistare vari oggetti opzionali, alcuni dei quali acquistabili solo tramite valuta reale.

LEGO 2K Drive avrà uno store interno, chiamato Unkie’s Emporium, dove i giocatori possono ottenere oggetti opzionali come nuovi veicoli, minifigure e altro ancora”, ha detto Brian Silva ai microfoni di Wccftech. “Ci sono due tipi di oggetti nello store, quelli che potrete acquistare usando i Brickbux ottenuti giocando o quelli che si possono ricevere utilizzando i gettoni acquistati tramite valuta reale”

Brian Silva ha poi aggiunto che il team è ben consapevole che il titolo sarà giocato anche da bambini e minorenni e proprio per rendere l’esperienza di gioco più sicura è stata inserita una funzione che consentirà ai genitori di bloccare gli acquisti con valuta reale. “Sicurezza e responsabilità sono sempre state le nostre assolute priorità durante la creazione di LEGO 2K Drive. Per garantire che i genitori possano prendere le giuste decisioni per i propri figli, per effettuare acquisiti un giocatore deve creare un account 2K. Se è minorenne, il suo account deve essere verificato da un adulto, che ha quindi la possibilità di bloccare gli acquisti in denaro nel gioco.”

Annunciato ufficialmente questa settimana, LEGO 2K Drive è un divertente racing game open world giocabile sia in solitaria che in compagnia, grazie alla presenza di modalità multiplayer cooperative e competitive. Oltre a poter sfrecciare su tutta una serie di veicoli fatti di LEGO, i giocatori potranno sbizzarrirsi con un editor dei mezzi di trasporto che include più di 1.000 tipologie di mattoncini diversi da utilizzare.

Vi ricordiamo che Lego 2K Drive sarà disponibile dal 19 maggio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.