Lancia debutterà nel “metaverso” con uno showroom virtuale e una concept car

In occasione della Metaverse Fashion Week, Lancia presenterà uno showroom virtuale dove scoprire la sua prossima concept car.

Lo storico brand italiano Lancia annuncia il debutto nel metaverso, che poi metaverso non è (ma magari questo tema lo affrontiamo un’altra volta). Lancia è l’ennesima azienda ad aver deciso di puntare sul concetto di metaverso, che oggi è sostanzialmente una parola di marketing che viene usata per descrivere esperienze e applicazioni in realtà virtuale o aumentata.

L’occasione sarà la Metaverse Fashion Week 2023, in programma dal 28 al 31 marzo, durante la quale la casa automobilistica italiana presenterà uno showroom virtuale ispirato a quello fisico di Milano, in via Gattamelata, dove ha inaugurato la nuova Corporate Identity del marchio.

Lo showroom virtuale di Lancia nel Metaverso offrirà la possibilità di vedere non solo la Lancia Ypsilon, ma anche la versione virtuale del nuovo concept che verrà presentato ufficialmente il 15 aprile alla Milano Design Week, e di cui Lancia ha già presentato un primo teaser.

Non si tratta di un concept che anticipa un futuro modello di serie, ma piuttosto di un prototipo che servirà per mostrare il nuovo linguaggio di design di casa Lancia. Si prevede che la vettura abbia alcuni elementi ripresi dalla particolarissima “scultura” Pu+Ra Zero, presentata dalla casa automobilistica lo scorso dicembre.

Ricordiamo che Stellantis ha annunciato che Lancia tornerà ad essere un brand centrale all’interno della strategia del gruppo nel corso dei prossimi anni. Sul lungo periodo, l’azienda produrrà solo auto elettriche ed è attesa una versione revival della storica Lancia Delta.