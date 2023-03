La Sirenetta: il trailer italiano ufficiale del film Disney

Il live-action Disney su La Sirenetta, dopo il trailer che è stato rivelato durante la notte degli Oscar 2023, è pronto a mostrarsi anche al pubblico del nostro Paese con il trailer italiano da poco diffuso sul canale YouTube della Casa di Topolino.

Ecco il trailer.

Il lavoro per arrivare alla produzione del film è stato piuttosto importante da parte dei membri del cast, considerando che la protagonista Halle Bailey ha dichiarato di aver trascorso fino a tredici ore al giorno nell’acqua durante le riprese.

Il film è tratto dal classico animato Disney del 1989, che racconta la storia della principessa sirena Ariel e di come sia curiosa di avere contatto con il mondo degli umani. Nel frattempo la malvagia Ursula vuole utilizzare Ariel per ottenere il dominio sul regno marino di Atlantica.

Nel cast de La Sirenetta troviamo ache Javier Bardem (Non è un Paese per vecchi) che farà il padre di Ariel, Daveed Diggs (Hamilton) sarà la voce di Sebastian, Jacob Tremblay (Luca) farà la voce di Flounder, Awkwafina (Shang-Chi) presterà la propria voce per Scuttle, Jonah Hauer-King (Little Women) farà il principe Eric, e Melissa McCarthy (Bridesmaids) vestirà i panni della cattiva Ursula.

La Sirenetta sarà disponibile al cinema in Italia dal 24 maggio.