Sonic Origins Plus: trailer della nuova versione dell’antologia SEGA

L'antologia SEGA dedicata a Sonic The Hedgehog si aggiorna con dodici ulteriori classici e tante altre novità, sia in edizione fisica premium che in digitale.

Fan di Sonic, preparatevi a ripercorrere la le avventure del Fulmine blu come mai prima d’ora: SEGA annuncia oggi l’arrivo di Sonic Origins Plus, versione “definitiva” dell’antologia videoludica dedicata a Sonic The Hedgehog pubblicata lo scorso anno, con tante novità interessanti. Ecco il trailer ufficiale, che sintetizza le nuove opportunità offerte da questo aggiornamento e concede ai giocatori un’anteprima di cosa possono aspettarsi dal rilascio estivo della collection.

Sonic Origins – la collezione multigioco di classici titoli di Sonic, rimasterizzati digitalmente per le piattaforme di nuova generazione – aggiunge ora i dodici titoli del franchise usciti per Game Gear, nonché la possibilità di giocare nei panni di Amy nel primo Sonic The Hedgehog e in Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, e Sonic CD, nonché la possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD.

Sonic Origins Plus uscirà in digitale e in copia fisica per il compleanno di Sonic, il 23 giugno 2023, al prezzo di €39,99 per il gioco completo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Inoltre, coloro già in possesso di Sonic Origins possono acquistare il pacchetto di espansione per aggiornare ai nuovi contenuti al prezzo di €9,99.

Naturalmente saranno presenti tutte le opzioni e modalità che già conosciamo, sia in modalità Classica che in quella Anniversario, provando i vari giochi sia nella versione aggiornata che in quella originale, con varie opzioni di visualizzazione e, volendo, attivando le vite infinite.

Sarà possibile far propria una versione Premium da collezione, provvista di un artbook di venti pagine che ripercorre illustrazioni classiche e una copertina double face con illustrazioni inedite.

Queste le tre edizioni previste

Sonic Origins Plus – Edizione Fisica – €39,99

Gioco principale

12 giochi per Game Gear emulati e accessibili dal Museo

Possibilità di giocare nei panni di Amy in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 e Sonic CD

Possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD

Artbook di 20 pagine

Copertina double face con nuove illustrazioni inedite

Tutti i DLC di Sonic Origins rilasciati in precedenza

Sonic Origins Plus – Edizione Digitale – €39,99

Gioco principale

12 giochi per Game Gear emulati e accessibili dal Museo

Possibilità di giocare nei panni di Amy in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 e Sonic CD

Possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD

Tutti i DLC di Sonic Origins rilasciati in precedenza

Sonic Origins Plus – Solo pacchetto di espansione – €9,99

DLC per passare a Sonic Origins Plus

12 giochi per Game Gear emulati e accessibili dal Museo

Possibilità di giocare nei panni di Amy in Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 e Sonic CD

Possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD

Tutti i DLC di Sonic Origins rilasciati in precedenza

